Aprilia, lavori Openfiber quasi ultimati: il Comune progetta la manutenzione delle strade

I lavori per il cablaggio della città di Aprilia con la rete di ultima generazione Open fiber sono ormai arrivati al 90% e il Comune già programma un piano di manutenzione straordinaria delle strade.

"Qualche giorno fa abbiamo fatto il punto della situazione con Openfiber sui lavori che la società sta conducendo per dotare la città della nuova fibra internet – commenta il sindaco Antonio Terra – al momento sono oltre 16mila le unità immobiliari rilegate, per un totale di 70 km di nuova infrastruttura. Mentre vengono ultimati i collegamenti e i relativi ripristini, attendiamo anche il termine dei lavori condotti da altre società come Enel, Telecom o 2i Rete Gas per poi procedere con il piano di manutenzione straordinaria delle strade”.

Openfiber conta di terminare i propri lavori tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Al momento sono oltre 50 gli operai al lavoro, con 20 mezzi a disposizione. Nel comune sono già 19 i luoghi di interesse pubblico (su 26) sono stati collegati alla nuova rete, mentre 600 sono gli utenti che usufruiscono del nuovo servizio grazie all’avvio della commercializzazione da parte delle aziende che vendono collegamenti web all’utenza finale.

“Abbiamo preferito attendere la fine dei lavori e dei ripristini – conclude il primo cittadino – proprio per evitare che, una volta asfaltate, le strade fossero nuovamente oggetto di lavori. Agli interventi già programmati si uniranno poi altri per risolvere problemi di allagamento, come quelli previsti in via Aldo Moro o in via dei Mille. Anche qui prevediamo di completare presto la fase di progettazione, per poi eseguire gli interventi programmati”.