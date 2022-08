Dal 5 settembre al via i lavori sulla via Mediana-Cisterna: chiusura al traffico

L’amministrazione comunale di Aprilia informa che a partire da lunedì 5 settembre, secondo il programma messo a punto dall’assessorato ai Lavori pubblici, prenderanno il via gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico sul fosso Pane e Vino di via Mediana-Cisterna.

Si tratta di un intervento che prevede la chiusura temporanea al traffico del tratto interessato di via Mediana-Cisterna poiché verrà effettuata la demolizione e ricostruzione del ponte. La viabilità alternativa per l’uscita e il raggiungimento della Pontina sarà garantita attraverso via Virgilio e via Pane e Vino. Continua l’opera dell’amministrazione comunale di messa in sicurezza del territorio attraverso un piano di monitoraggio e riqualificazione delle infrastrutture urbane ed extraurbane sia in termini di sicurezza stradale che di rischio idrogeologico.