Picchia la compagna incinta e la fa finire in ospedale ma lei non lo denuncia

Ha aggredito la compagna incinta colpendola con pugni e schiaffi e ferendola in modo tale da rendere il ricovero in ospedale. Le violenze andavano avanti da oltre un anno ma la vittima n on aveva mai avuto il coraggio di denunciare fino a qualche giorno fa quando, dopo avere ascoltato la vittima la donna, sono stati i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia con il supporto dei colleghi della stazione di Campoverde ad avviare l’azione penale nei confronti di un cittadino bosniaco di etnia Rom a carico del quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha messo una misura cautelare con divieto di avvicinamento alla compagna convivente per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Un paio di settimane fa il comportamento dell’uomo è degenerato ed ha aggredito la donna in stato di gravidanza, l’aggrediva con pugni e schiaffi, che la costringevano ad un ricovero presso la clinica città di Aprilia, da cui veniva dimessa solo pochi giorni dopo. Ascoltata dai carabinieri di Campoverde, la vittima ha raccontato che gli atti di violenza subìti, andavano avanti da circa un anno; in tale contesto lei dopo essersi rifiutata di presentare denuncia/querela, precisava che per paura di subire ulteriori violenze, non si era mai rivolta a sanitari o alle forze dell’ordine citando usi e costumi della comunità Rom. Così nell’ambito delle azioni di contrasto ai reati di violenza di genere, con particolare attenzione per quelli del cosiddetto “Codice rosso” i militari hanno segnalato quanto accaduto alla Procura e poi dato esecuzione alla misura cautelare personale interdittiva del divieto di avvicinamento.