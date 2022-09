Coltivava 9mila piante di marijuana in un terreno preso in affitto, 40enne arrestato

Aveva realizzato una vera e propria piantagione di marijuana ma i militari della Guardia di finanza lo hanno scoperto: un 40enne di Aprilia è stato arrestato con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti.

In un terreno che aveva preso in affitto alla periferia della città i militari delle Fiamme gialle hanno individuato circa 9mila piante di marijuana illegalmente coltivate. Il materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo arrestato. Questa mattina l’interrogatorio di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota.

Il 50enne ha risposto alle domande del giudice e di fatto ha ammesso le sue responsabilità dichiarando di essere cosciente di avere fatto “una cavolata”. Il magistrato ha convalidato il fermo.