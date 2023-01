Furgone in fiamme a bordo strada: intervento dei vigili del fuoco sulla Pontina

Furgone in fiamme questa mattina, 11 gennaio, lungo la Pontina. Intorno alle 7 il personale operativo dei vigili del fuoco del comando di Latina è intervenuto nel territorio di Aprilia, all'altezza del km 48 della Pontina, in seguito alla segnalazione al numero unico di un incendio.

Una volta sul posto, la squadra ha constatato la presenza di un furgone a bordo strada la cui parte anteriore era completamente avvolta dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento hanno evitato che il fuoco si propagasse. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a effettuare ulteriori accertamenti per risalire alle cause del rogo che, stando ai primi elementi acquisiti, sembrerebbero essere di natura accidentale. Non si registrano persone coinvolte.

Le operazioni hanno inevitabilmente provocato code e disagi per il traffico veicolare.