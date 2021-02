Aprilia, operazione antidroga dei carabinieri: 41enne arrestato con 80 grammi di cocaina

Ha portato all’arresto di un uomo l’operazione antidroga condotta dai carabinieri di Aprilia. Si tratta di un 41enne di Velletri che è stato trovato in possesso di quasi un etto di cocaina.

L’attività è stata condotta nei giorni scorsi dai militari del locale Norm finalizzata proprio alla prevenzione ed al contrasto ai reati in violazione alle leggi sugli stupefacenti. Nel corso di una perquisizione personale e di una domiciliare, il 41enne è stato trovato in possesso di 80 grammi di cocaina e di materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto è stato posto sotto sequestro mentre l’uomo arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza e sarà giudicato con il rito direttissimo.