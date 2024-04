Tentato omicidio di una donna, due arresti

Arresti in corso in queste ore per il tentato omicidio di una donna. I carabinieri della sezione operativa del Reparto territoriale di Aprilia stanno infatti eseguendo due misure cautelari in carcere nei confronti di altrettante persone responsabili del tentato omicidio di una donna avvenuto proprio ad Aprilia e di detenzione e porto di arma comune da sparo.

L’attività investigativa, condotta tra i mesi di agosto e dicembre 2023 e coordinata dalla procura della Repubblica di Latina, ha consentito di identificare

gli autori dell’episodio avvenuto in Aprilia il 12 agosto dello stesso anno, quando una donna che si trovava a bordo di un'auto in compagnia di altre due persone fu raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco.