Blitz dei carabinieri in un bar: dipendenti sorprese a spacciare e trovato cibo non tracciato

Le dipendenti spacciavano droga e gli alimenti non avevano i requisiti della tracciabilità. E' quanto hanno accertato i carabinieri nel corso di un blitz in un locale della zona di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea.

Come riporta Roma Today, militari, nel corso del controllo, hanno infatti trovato due donne, dipendenti del bar, che erano in possesso di 26 involucri di cellophane che contenevano cocaina, insieme a un bilancino di precisione e alla somma in contanti di 300 euro. Entrambe sono finite agli arresti per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

A carico della titolare dell'esercizio pubblico è scattata invece una sanzione amministrativa di oltre 3.500 euro. I militari del Nas hanno infatti riscontrato alcune irregolarità e scoperto 20 chili di alimenti non tracciati.