Incendio nella notte ad Ardea, fiamme in un locale: ore di lavoro per i vigili del fuoco

Un violento incendio è divampato nella notte ad Ardea in un locale adibito a sala da ballo con i vigili del fuoco che sono stati impegnati per ora prima di riuscire ad avere ragione delle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30 di questa notte al chilometro 31.500 della via Laurentina. Sul posto, dopo la segnalazione per il rogo in un capannone, sono giunti i vigili del fuoco con quattro diverse squadre che hanno lavorato per circa 4 ore per domare l’incendio che ha bruciato materiali di vario genere e suppellettili trovati all'interno del locale.

A causa del notevole fumo che si è sviluppato è stata evacuata per precauzione la famiglia che vive nei piani superiori dello stesso edificio. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Ardea ed Anzio. Secondo i primi riscontri le fiamme sarebbe scoppiate per un corto circuito ma il locale risultava chiuso da un paio d'anni. Accertamenti sono in corso.