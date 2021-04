Sequestra i figli in casa e minaccia di ucciderli, arrestato un 44enne

Ha sequestrato i figli in casa minacciando di ucciderli con un coltello da macellaio. Momenti di paura ieri sera ad Ardea, in provincia di Roma, dove i carabinieri hanno arrestato un 44enne romano, già detenuto ai domiciliari.

L'uomo intorno alle 22 ha buttato fuori di casa la convivente minacciando di uccidere la figlia di 2 mesi e il figlio di un anno. La donna, in preda al panico, ha chiamato le forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Anzio e della stazione di Marina di Tor San Lorenzo. I militari, una volta arrivati, dalle finestre dell'abitazione hanno visto l'uomo con in braccio la figlia e un coltello da macellaio in mano.

E' iniziata una lunga trattativa, condotta in prima persona dal comandante della compagnia di Anzio mentre l'uomo, che era anche sotto effetto di alcol, ha lanciato dei coltelli contro i militari dell'Arma. Alla fine, il 44enne, intorno alle 23.30 si è consegnato ai militari che lo hanno arrestato con le accuse di sequestro di persona, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. I bambini stanno bene: visitati da personale del 118, sono poi stati riaffidati alla madre.