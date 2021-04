Trovato a Roma con dosi di cocaina e crack: arrestato pusher 19enne

Quattro pusher arrestati a Roma, uno dei quali residente a Latina. I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno setacciato le piazze di spaccio alla periferia est della Capitale, sequestrando centinaia di dosi di stupefacente, tra cocaina, hashish crack e marijuana.

In particolare i militari della stazione di Colonna hanno arrestato tre persone notate in via dell'Archeologia mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di una nota piazza di spaccio. Si tratta di un 51enne originario di Napoli, senza fissa dimora, trovato in possesso di 49 dosi di cocaina e 815 euro; di un 67enne originario di Bari, trovato con 53 dosi di cocaina e 160 euro e di un 19enne di Latina trovato invece con 21 dosi di cocaina e 8 dosi di crack.

Due degli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma mentre un altro è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.