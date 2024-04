Mezzo chilo di "fumo" nascosto in macchina, nel B&B materiali per il confezionamento delle dosi

Nascondeva mezzo chilo di "fumo" in macchina. In tasca aveva invece soldi contanti e nella sua stanza materiale per confezionare dosi di droga. A Terni è scattato l'arresto per un 24enne originario della provincia di Roma e residente nel comune di Aprilia.

Come riporta Terni Today, il giovane è stato fermato per un controllo dai carabinieri di San Gemini, lungo viale dello Stadio, a Terni. Era in auto insieme alla fidanzata e all'atto del controllo si è mostrato particolarmente nervoso. Atteggiamento questo che ha insospettito i militari spingendoli ad approfondire gli accertamenti. Perquisendo l’auto è stato trovato circa mezzo chilo di hashish mentre nella stanza del b&b in cui soggiornava sono stati sequestrati un coltello e un macchinario per il sottovuoto.

L'arresto del 24enne è stato convalidato dal tribunale e a suo carico il giudice ha disposto il divieto di dimora nel territorio di Terni.