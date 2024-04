Furti all'ipermercato: il ladro identificato dai carabinieri

Era stato identificato dai carabinieri come l'autore di alcuni furti che erano stati messi a segno in un noto ipermercato del comune di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone, commessi nei confronti di due giovani donne. Le indagini dei carabinieri di Santi Cosma e Damiano avevano consentito di stringere il cerchio sull'uomo, che era tra l'altro già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri reati commessi in precedenza.

Il 41enne, residente a Santi Cosma e Damiano, è stato ora arrestato dai militari in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a suo carico dalla corte d'appello IV sezione penale del tribunale di Roma. L'uomo è finito nella casa circondariale di Cassino, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.