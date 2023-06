Bambino di due anni cade dal balcone di casa, trasportato in eliambulanza a Roma

Momenti di paura sono stati vissuti questa mattina a Sabaudia dove un bambino di soli due anni è caduto dal balcone di casa. Scattato subito l’allarme il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in eliambulanza in ospedale a Roma.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per chiarire quanto accaduto.

L’incidente si è verificato in via dei Guitti nella città delle dune. Secondo una primissima ricostruzione il piccolo si sarebbe affacciato al balcone di casa quando una parte della ringhiera si sarebbe staccata dal muro. Così è improvvisamente precipitato facendo un volo di circa quattro metri; fortunatamente un pannello in vetro infrangibile che era presente sulla ringhiera, e che non ha scalfito il bambino, ne ha in qualche modo attutito la caduta.

Da quanto si apprende il bimbo ha riportato ferite agli arti che fortunatamente sono lievi; la maggiore preoccupazione è dovuta alla contusione alla testa che ha fatto sospettare un trauma cranico, per questo si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi ed è stato predisposto immediatamente anche l’arrivo di un’eliambulanza attraverso cui il piccolo è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù di Roma per le cure e tutti gli accertamenti del caso.

Al momento dell'incidente il piccolo, che non è in pericolo di vita, era in balcone con la mamma che, terribilmente spaventata, ha subito allertato i soccorsi.