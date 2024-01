Bambino di sette mesi muore per una meningite

Un bambino di sette mesi è morto domenica, stroncato da una meningite. Il piccolo è deceduto all'ospedale Bambin Gesù di Roma dove era stato trasferito da Latina in gravi condizioni.

Il primo a riportare la notizia è stato il quotidiano Latina Oggi. Come verificato anche dalla redazione di Latina Today, sabato scorso il piccolo aveva la febbre molto alta e i genitori lo hanno portato all'ospedale Santa Maria Goretti. Viste le condizioni, il bambino è stato trasferito all'ospedale pediatrico di Roma ma non ha reagito alle cure e dopo poche ore è deceduto.

Sconvolta la famiglia residente nel capoluogo pontinoi, che si è rivolta all'avvocato Giovanni Codastefano per valutare la possibilità di chiedere ulteriori accertamenti per comprendere cosa sia accaduto in ospedale. Al momento però non ci sono esposti e denunce e sul corpo non è stata disposta l'autopsia.