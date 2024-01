Bimbo si ustiona con l’acqua bollente in casa

Momenti di paura sono stati vissuti nella mattinata di domenica 21 gennaio a Cisterna dove un bambino di un anno e mezzo è rimasto ustionato sulla guancia e sotto il braccio dopo che gli è caduta addosso dell’acqua bollente. Come riporta Latina Oggi, si è trattato di un incidente domestico che ha messo in allerta i genitori del piccolo che in quel momento erano con lui in casa e che subito hanno allertato il 118 chiedendo un intervento urgente.

Nell'immediato il personale sanitario ha raggiunto l'abitazione in via Machiavelli con un'ambulanza e un'auto medica per prestare i primi soccorsi al bambino e e predisporre poi il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma. L’elicottero è atterrato nei pressi del campo incolto di via Giovani Vittime della Strada mentre le forze dell’ordine si sono occupate della viabilità, chiudendo la strada per consentire tutte le operazioni nella massima sicurezza.

Il piccolo è stato così trasportato presso l’ospedale capitolino; fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.