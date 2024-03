Prodotti non tracciati: multa e sequestro di 9 chili di alimenti

Alto impatto nel comune di Aprilia, con controlli a tappeto da parte delle pattuglie della polizia di Stato, della guardia di finanza e dei carabinieri. L'Arma in particolare ha lavorato con l'ausilio del gruppo forestali di Latina e del nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità di Latina, estenendo verifiche e ispezioni anche negli esercizi commerciali del territorio apriliano.

Nel corso del servizio in particolare sono state controllate tre attività, al termine delle quali il personale del Nas ha elevato una sanzione amministrativa a carico di un 32enne del luogo, titolare di un locale, per omessa tracciabilità dei prodotti alimentari. Scattato anche il sequestro amministrativo di nove chili di prodotti dolciari e ittici, con relativa segnalazione alla Asl. Un'altra sanzione è stata emessa a carico di un 51enne per mancanza di requisiti igienico sanitari e per mancanza dei requisiti di sorvegliabilità, con segnalazione inviata al Comune di Aprilia.

I militari del nucleo forestale hanno invece denunciato in stato di libertà un cittadino Indiano di 35 anni, titolare di un autolavaggio, per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, elevando contestualmente una sanzione amministrativa per tenuta irregolare dei residui carichi e scarichi.

Per quanto riguarda infine il controllo della circolazione stradale, l'operazione ha permesso di identificare 76 persone, tra cui nove sottoposte al regime degli arresti domiciliari, e di fermare 47 veicoli.