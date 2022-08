Cade dal tetto mentre aggiusta un’antenna: gravissimo un uomo di 79 anni

Grave incidente domestico nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 24 agosto, a Sabaudia dove un uomo di 79 anni è caduto dal tetto di uno stabile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri.

Secondo le prime informazioni a diposizione, l’anziano stava facendo dei lavori per aggiustare un’antenna dell'appartamento che aveva affittato quando, per cause che sono ancora al vaglio, è caduto facendo un volo di diversi metri dallo stabile che si trova al civico 1 della strada Miglliara 46.

Scattato l’allarme subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi e sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che, considerate le delicate condizioni dell'uomo, hanno richiesto l’intervento anche dell’eliambulanza per il suo trasferimento all'ospedale San Camillo di Roma dove è stato ricoverto in prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per chiarire quanto accaduto.