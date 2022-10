Carabinieri, il comandante Colorito lascia Prossedi: targa di riconoscimento dal sindaco

Una targa ricordo è stata donata dal sindaco di Prossedi Angelo Pincivero, in rappresentanza della comunità, al comandante della locale Stazione carabinieri, il luogotenente Maurizio Colorito, che lascia l’incarico per essere trasferito al comando della Stazione di Priverno.

Il primo cittadino ha voluto così ringraziare personalmente il sottufficiale per l’impegno istituzionale ultradecennale dimostrato nei confronti della cittadinanza.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Latina, colonnello Lorenzo D’Aloia, ha formulato gli auguri di rito al sottufficiale per il suo nuovo incarico complimentandosi anche per la promozione alla qualifica apicale, con la consegna dei gradi (foto in basso).