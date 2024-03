Alto impatto, raffica di denunce per irregolarità negli esercizi commerciali

Nuovo servizio Alto impatto nel comune di Aprilia. Sotto il coordinamento della prefettura di Latina questura, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno presidiato il territorio insieme al personale del nucleo dei carabinieri forestali, del nucleo ispettorato del lavoro e del nucleo antisofisticazione e sanità.

Al termine dei controlli, i carabinieri del Nil hanno denunciato stato di libertà un cittadino indiano di 58 anni, titolare di un autolavaggio, per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. L’attività imprenditoriale è stata sospesa e l'uomo è stato sanzionato per la somma di 11.627. Un altro straniero, di nazionalità turca, titolare di una rosticceria, è stato denunciato per lo stesso reato e multato per 9.112 euro. I carabinieri forestali hanno poi contestato un illecito amministrativo a un cittadino egiziano,classe 85, proprietario di una frutteria, per aver messo in commercio borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche di legge. In questo caso la sanzione è stata pari a 5mila euro. Il personale del Nas ha inoltre multato per mille euro ciscuno altri due negozianti per carenze igienico sanitarie.

Nello stesso contesto del servizio, sono stati controllati 19 soggetti sottoposti a regime degli arresti domiciliari. Sulle strade invece i militari hanno identificato 86 persone e fermato 37 veicoli elevando due sanzioni per violazioni al codice della strada. Infine è stato denunciato in stato di libertà un cittadino classe 2003, residente ad Aprilia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nel corso di una perquisizione veicolare, è stato infatti trovato in possesso di 24 grammi di hashish e di due coltelli da cucina, uno della lunghezza di 18 centimetri e uno di 28 cm.