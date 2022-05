Un cavallo al galoppo sulla Pontina

Un cavallo al galoppo lungo la Pontina. Questa la scena che alle prime ore di oggi, martedì 3 gennaio, si sono trovati davanti agli occhi gli automobilisti che percorrevano la strada statale 148.

E’ accaduto questa mattina intorno alle 5 quando, come riporta RomaToday, gli uomini del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti sull’arteria, all’altezza di Castel Romano in direzione sud, in seguito alla numerose segnalazioni che sono arrivate dagli utenti.

Giunti sul posto gli agenti hanno spostato il cavallo a bordo strada evitando possibili pericoli per i mezzi in viaggio lungo la Pontina, verso Latina. Tamite il microchip è stato poi possibile risalire al maneggio da dove l'equino, poi riconsegnato al proprietario, era scappato.