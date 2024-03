Promozioni e congedi al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri

Promozioni in vista al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri. Nella mattinata di oggi, sabato 16 marzo, il comandante Christian Angelillo, nel corso di una breve cerimonia, ha conferito ad alcuni carabinieri in servizio la promozione al grado superiore.

Di seguito i militari promossi:

• Vice Brigadiere AZZUE’ Fernando Emanuel, effettivo alla stazione carabinieri di Sermoneta;

• Vice Brigadiere CIARMA Antonio, effettivo al Reparto territoriale carabinieri- Centrale Operativa – di

Aprilia;

• Vice Brigadiere COMELLA Manuel, in servizio al N.O.R. squadra Radiomobile di Latina;

• Vice Brigadiere FIUMARA Giuseppe, effettivo alla stazione carabinieri di Latina, proveniente dalla stazione

carabinieri di Lariano;

• Vice Brigadiere IORIO Giovanni, in servizio presso la stazione carabinieri di Cisterna;

• Vice Brigadiere MARRAZZO Raffaele, in servizio presso la stazione carabinieri di Sonnino, proveniente

dalla stazione carabinieri di Roma Ponte Galeria;

• Vice Brigadiere MASCOLO Carmine, in servizio presso la stazione carabinieri di Sabaudia;

• Vice Brigadiere PETRILLO Salvatore, in servizio presso la stazione carabinieri di Sezze;

• Vice Brigadiere RAIOLA Alessio, in servizio presso la stazione carabinieri di Sabaudia, proveniente

dalla stazione carabinieri di Ariccia;

• Vice Brigadiere SANTILLI Maurizio, in servizio presso la stazione carabinieri di Terracina;

• Vice Brigadiere SCHIOPPA Alfredo, in servizio presso la stazione carabinieri di Latina Scalo.

Nella stessa mattinata il comandante provinciale di Latina Angelillo ha poi ricevuto il brigadiere Alberto Taddia per un saluto di commiato. Dopo

aver frequentato il corso di Allievi carabinieri presso la scuola di Iglesias, il militare ha prestato servizio al battaglione paracadutisti di Livorno e successivamente allo squadrone eliportato di Vibo Valentia fino al 1996, anno in cui è stato trasferito al Nucleo radiomobile di Roma. Dal 2002 ha poi prestato servizio alla sezione Radiomobile della compagnia di Latina , dove l’8 marzo 2024 è stato collocato in congedo.