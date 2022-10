Aggressioni in casa per spacciare la droga: la madre lo denuncia e lo fa arrestare

Quasi un etto e mezzo di marijuana nascosta in casa, oltre a numerose pasticche rosa su cui sono ancora in corso accertamenti, denaro contante e un coltello. E' quanto i carabinieri della stazione di Cisterna, coordinati dal reparto territoriale di Aprilia agli ordini del tenente colonnello Paolo Guida, hanno scoperto nell'abitazione e nell'auto di un 25enne del posto. A segnalare il caso però era stata sua madre.

La donna, esasperata e intimorita dalle continue aggressioni e dalle minacce del figlio ha deciso di rivolgersi ai carabinieri e di denunciare i numerosi maltrattamenti subiti dal ragazzo che faceva costante uso di stupefacenti. La donna ha riferito che il giovane deteneva della droga in casa e che reagiva in modo particolarmente aggressivo ogni volta che lei tentava di convincerlo a cambiare le sue abitudini di vita.

Così, dopo il blitz dei militari, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di droga. Nel corso di una perqusizione nella sua abitazione i carabinieri hanno scoperto in particolare 130 grammi di marijuana e numerose pasticche di colore rosa, per un peso complessivo di 38 grammi, la cui riconducibilità a sostanze vietate dalla legge è tuttora in fase di accertamento. In casa il ragazzo aveva anche 660 euro in banconote di diverso taglio, considerate provento dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 97 grammi di mannite. All'interno dell'abitacolo della sua auto è stato invece rinvenuto un grosso coltello da caccia con lama di 25 centimetri, che era stato occultato sotto il sedile del passeggero.