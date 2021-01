Cisterna, spaccio alla stazione: 19enne vede gli agenti e getta la cocaina. In casa un etto di marijuana

Un 19enne del capoluogo è stato arrestato ieri a Cisterna dagli agenti del commissariato di polizia per il reato di spaccio di stupefacenti. Il blitz è avvenuto nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto della vendita di droga, condotto con la collaborazione dell'unità cinofila della polizia di Stato.

I poliziotti, nel monitorare l'area della stazione ferroviaria di Cisterna, hanno notato il giovane che alla loro vista cercava di disfarsi di quattro involucri. Gli agenti hanno immediatamente recuperato le confezioni e hanno scoperto che al loro interno c'erano diversi grammi di cocaina. Il ragazzo è stato blocco e subito dopo è stata perquisita la sua abitazione, dove è stato scoperto un etto di marijuana.

S.M., queste le iniziali del giovane, è stato arrestato e comparirà nelle prossime ore in tribunale a Latina per il processo per direttissima.