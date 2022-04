Sorpreso a rubare carburante da un autocarro: bloccato e arrestato

Nell'ambito delle strategie di prevenzione dei reati contro il patrimonio, la stazione dei carabinieri di Cisterna nella serata del 31 marzo, intorno alle 22.30, ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 48 anni, T.R. le sue iniziali, per furto aggravato.

L'uomo è stato infatti sorpreso dai militari mentre rubava carburante da un autocarro Iveco parcheggiato in via Tevere e di proprietà di una socità di Roma. Il 48enne è stato prontamente bloccato dai carabinieri. Aveva con sé due taniche, un tubo di gomma lungo 1,60 metri, un imbuto flessibile di plastica e diversi arnesi da scasso, come coltello, forbice, cacciavite, tenaglia, tronchese e scalpello.