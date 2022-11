Rapina, estorsione e droga: latitante catturato mentre va dalla fidanzata

Doveva scontare una condanna a 8 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 21mila euro. nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 novembre gli agenti del commissariato di polizia di Cisterna hanno arrestato un uomo di 46 anni, C.M. le sue iniziali, che era destinatario di un cumulo di pene concorrenti emesso dalla procura generale presso al corte d'appello di Roma.

L'uomo ha infatti una lunga seria di precedenti per rapina, estorsione, violazione della normativa sugli stupefacenti, riciclaggio, ricettazione. Da tempo si era però reso irreperibile. Gli investigatori già da alcuni erano tuttavia sulle sue tracce e sono riusciti a cattuararlo mentre si stava recando dalla sua ex convivente che abita in una zona di campagna di Cisterna.

Dopo le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Frosinone.