Fermato in auto e trovato con una mazza da baseball e un coltello

Nell'ambito delle strategie di contrasto dei reati pianificate dal reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia, i militari di Cisterna, attraverso l'articolazione della sezione radiomobile, hanno fermato in auto un cittadino cinese che nascondeva oggetti atti ad offendere.

In particolare i carabinieri hanno scoperto che il 28enne nascondeva nell'abitacolo del suo veicolo una mazza da baseball e un coltello di genere proibilito, entrambi posti sotto sequestro. Per l'uomo è scattata una denuncia in stato di libertà.