Sicurezza stradale: da polizia locale e Associazione vittime nasce il progetto “Scegli la vita”

Non accenna a diminuire il numero degli incidenti stradali anche sulle strade della provincia pontina e fra le maggiori cause ci sono comportamenti scorretti alla guida. Con l'obiettivo di educare i giovani alla sicurezza nasce dunque a Cisterna ?Sulla strada scegli la vita?, un progetto che arricchisce l?attività di formazione e informazione già portata avanti da diversi anni dal personale del corpo della polizia locale nelle scuole del territorio, con il supporto dell'Associazione familiari e vittime della strada Aps. Nell'aula consiliare del Comune di Cisterna questa mattina la presentazione ufficiale alla presenza del sindaco Valentino Mantini, del comandante della polizia locale Raoul De Michelis, del presidente dell'Associazione familiari e vittime della strada Giancarlo Carapellotti, del consulente infortunistica stradale dell?Afvds Ezio Bordonaro, della referente del Dipartimento di prevenzione Asl di Latina Silvia Iacovacci, del presidente della Fondazione Roffredo Caetani Massimo Amodio, del responsabile relazioni istituzionali dell?Associazione Sant'Anna Mauro Grimaldi.

Si tratta di un progetto aperto a tutte le organizzazioni del territorio che vogliano portare competenze ed esperienza nell'ambito dell'educazione stradale e che si rivolge in via prioritaria agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. ?L?apporto dell'Associazione familiari e vittime della strada - ha spiegato il presidente Carapellotti - riguarda la condivisione di esperienze personali, in quanto soggetti purtroppo colpiti direttamente dalla problematica della incidentalità stradale, e della perdita di familiari. Ma è aperto anche a volontari che non abbiamo avuto simili esperienze e vogliano contribuire alla tutela della salute?. La dottoressa Iacovacci della Asl ha sottolineato come l?educazione stradale incida in maniera notevole sulla sanità pubblica, causando morti e danni fisici invalidanti e spesso permanenti che necessitano di cure specifiche. È dunque importante individuare le cause ed agire sulla prevenzione.

?La sicurezza stradale ? hanno poi dichiarato il sindaco Mantini e il comandante De Michelis ? non è una disciplina ma un?educazione alla cultura della legalità e della tutela della salute personale e degli altri. Per promuoverla occorre un?azione interdisciplinare che operi soprattutto in età scolare. Da questi presupposti nasce il progetto ?Sulla strada scegli la vita? e la collaborazione con l?Associazione familiari e vittime della strada con l?obiettivo di attivare iniziative in grado di coinvolgere attivamente i giovani studenti, educando in modo pratico, diretto e partecipe?.

Al termine degli interventi si è proceduto alla firma della convenzione tra il Comune di Cisterna di Latina e l?Associazione Familiari e Vittime della Strada Aps.