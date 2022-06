Per evitare i controlli spintona i carabinieri, poi viene trovato con 60 grammi di hashish

Per evitare un controllo ha spintonato i carabinieri tentando un’inutile fuga, trovato poi in possesso di droga è stato denunciato. Protagonista di quanto accaduto a Cisterna un giovane di 24 anni.

Il ragazzo è stato sorpreso dai militari della locale Stazione mentre in centro città stava fumando uno spinello; fermato per un controllo ha quindi assunto un atteggiamento oltraggioso ed ingiurioso nei confronti dei carabinieri e, alla loro richiesta di mostrare quanto fosse contenuto in un marsupio che aveva con sè, al fine di eludere il controllo li ha spintonati cercando di darsi alla fuga.

Prontamente bloccato, però, è stato sottoposto ad accertamenti. E’ stato così che proprio nel marsupio sono stati rinvenuti 60 grammi di hashish suddivisi in più dosi.

Nel corso dei controlli il 24enne ha continuato poi a mantenere un atteggiamento ingiurioso e di sfida nei confronti dei carabinieri e alla fine è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga.