Vandali in azione: imbrattati una tela di Biagini e i muri della galleria espositiva di Palazzo Caetani

Vandali in azione a Cisterna. Sono bastati pochi minuti, prima della chiusura mattutina di ieri, per colpire alcune opere esposte nella mostra personale della pittrice Maria Pia Biagini. Inaugurata il 12 novembre scorso al Palazzo Caetani, la mostra conta 80 opere, alcune delle quali pubblicate e commentate nei volumi di Vittorio Sgarbi, e due laboratori, gratuiti e aperti a tutti, uno pittorico e un altro di studio della luce.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, domenica 5 febbraio, poco dopo mezzogiorno, mentre l'artista era ancora intenta a salutare l'ultimo gruppo che ha visitato l'esposizione, alcuni vandali hanno preso di mira una delle stanze adibite a laboratorio di pitturia, cospargendo di colore tavoli, sedie, parete e pavimento e imbrattando l'opera "Maddalena". Si trattava per fortuna di tempere lavabili con acqua scelte per i bambini, il che ha consentito di ripulire subito l'opera imbrattata come anche gli arredi e il pavimento, mentre per la parete del laboratorio occorrerà un intervento di ritinteggiatura. Il sindaco Valentino Mantini e l’assessora alla Cultura Maria Innamorato si sono recati personalmente, questa mattina, nei locali di Palazzo Caetani per verificare quanto accaduto e a portare solidarietà a Maria Pia Biagini.

"Al di là di questo gesto vandalico, assolutamente da condannare – hanno dichiatato – abbiamo raccolto parole di grande soddisfazione, da parte dell’artista, per l’imprevedibile consenso e partecipazione. Sono stati davvero tanti i gruppi scolastici che quasi quotidianamente hanno visitato la mostra e moltissimi i ragazzi, bambini, adulti che hanno dipinto nei laboratori, al punto che tutti insieme andranno a comporre, come tessere di un puzzle, una grande opera che verrà esposta al termine dell’esposizione. Un po’ di acqua e sapone e si riparte: la cultura e l’arte hanno radici profonde e rami forti che rendono ombra e riparo a chi ne voglia beneficiare"

La mostra sarà visitabile ancora per tutto il mese di febbraio, nelle giornate di martedì e sabato dalle 14.30 alle 16,30 e la domenica dalle 10.30 alle 12,30. Le scolaresche possono prenotare inviando una mail a biblioteca@comune.cisterna. latina.it.