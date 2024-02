Gravi carenze igieniche in un esercizio commerciale: attività sospesa

Gravi carenze igienico sanitarie riscontrate all'interno di un'attività commerciale, la cui attività è stata sospesa. E' accaduto a Latina, nel quartiere popolare Nicolosi, presidiato ieri, 20 febbraio, dalle forze dell'ordine nell'ambito di una nuova operazione di controllo Alto impatto.

E' l'esito del monitoraggio effettuato dai carabinieri del comando provinciale di Latina insieme al nucleo antisofisticazione e sanità, in sinergia con la questura e la guardia di finanza. L'obiettivo è fronteggiare le emergenze criminali in un'area cittadina considerata a rischio, ma anche contrastare e prevenire altre forme di illegalità.

I militari in particolare hanno sottoposto a ispezione una delle attività commerciali del quartiere, che è stata segnalata per le gravi carenze igienico sanitarie ed è stata sospesa. Contestualmente sono state emesse sanzioni amministrative per 400 euro totali. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, le pattuglie dell'Arma hanno inoltre identificato 25 persone e fermato 13 veicoli, elevando tre contravvenzioni per violazioni al Codice della strada. Uno dei veicoli è stato sottoposto a fermo amministrativo. Un automobilista 19enne, residente a Sabaudia, sottoposto a una perquisizione personale e dell'auto, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 9 centimetri ed è stato denunciato in stato di libertà.