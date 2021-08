Fermato per un controllo e trovato con quasi mezzo etto di hashish: giovane nei guai

Fermato per un controllo e perquisito è stato trovato in possesso di droga: un giovane di 30 anni originario della Tunisia ma domiciliato a Latina è stato denunciato dai carabinieri.

Nella giornata di ieri, lunedì 16 agosto, nella frazione di Borgo Bainsizza sono stati i militari della Stazione di Borgo Podgora, impegnati in un servizio di controllo del territorio, a fermare il giovane che poi è stato sottoposto ad una perquisizione. Durante gli accertamenti i carabinieri hanno rinvenuto 47,8 grammi di hashish e anche un bilancino di precisione.

Per il 30enne al termine dei controlli è arrivata la denuncia in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.