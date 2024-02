Piano di contrasto ai furti: fermata auto sospetta nel parcheggio del supermercato, foglio di via per il conducente

Dopo l'allarme furti nella città di Fondi si intensificano sul territorio i controlli delle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi, proprio durante un servizio di monitoraggio condotto nel comune dagli agenti del commissariato di polizia, la squadra volante ha notato una Fiat Panda che si aggirava in modo sospetto all'interno del parcheggio di un noto supermercato che negli ultimi tempi è stato oggetto di diversi furti.

Alla guida del veicolo un cittadino romano di 55 anni, già gravato da precedenti penali, mentre il mezzo era intestato a un altro uomo, anche lui pregiudicato della provincia romana, che da una verifica attraverso la banca dati è risultato titolare di oltre cento veicoli. I poliziotti hanno dunque deciso di approfondire gli accertamenti e hanno fermato il conducente portandolo negli uffici del commissariato di Fondi. Qui l'uomo si è mostrato reticente e non ha fornito agli agenti le ragioni della sua presenza nel comune del sud pontino.

L'auto utilizzata era inoltre sprovvista di documenti idonei alla circolazione e da ulteriori verifiche effettuate è risultata in uso a diversi soggetti dediti a reati di natura predatoria. Gli elementi sospetti raccolti dai poliziotti, uniti al fatto che la persona controllata non percepisse alcun reddito da lavoro, hanno fatto emergere rischi per la sicurezza e hanno portato così ad allontanare il 55enne dal territorio di Fondi attraverso un foglio di via obbligatorio, della durata di un anno, emesso dal questore. I servizi di controllo sul territorio proseguiranno a tappeto anche con interventi straordinari e con il ricorso alle misure di prevenzione personali necessarie e previste dalla legge. Su tutto il territorio resta alta infatti l'attenzione su furti e rapine.