I carabinieri del Nas nei ristoranti: sanzioni e sequestri di alimenti, chiusa un'attività

Ancora ispezioni del Nas in provincia, finalizzate a garantire la sicurezza alimentare dei cittadini. I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno controllato questa volta esercizi di ristorazione e produzione alimenti dei comuni di Cisterna, Aprilia e Sonnino. Nel corso delle verifiche hanno scoperto, in due delle attività oggetto di ispezione, la presenza di 1.200 prodotti dolciari risultati privi di rintracciabilità delle materie prime e 150 chili di prodotti alimentari di vario genere conservati in modo difforme dalle procedure di autocontrollo.

All'esito delle verifiche i militari hanno proceduto al sequestro di tutti gli alimenti, del valore complessivo di 2.700 euro, elevando contestualmente due sanzioni amministrative per un totale di 3.500 euro.

Durante un'altra verifica è stato poi segnalato all'autorità sanitaria il titolare di un negozio a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie in cui sono stati trovati i locali di vendita e deposito degli alimenti, sprovvisti dei requisiti previsti dalle vigenti normative sulla sicurezza alimentare. Per la grave situazione generale rilevata il personale del Dipartimento di prevenzione della Asl di Latina, intervenuto su esplicita richiesta dei carabinieri del Nas, ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività, fino al ripristino delle corrette condizioni igienico sanitarie. Per quest’ultimo aspetto sarà erogata al titolare una sanzione

amministrativa di 1.000 euro.