Blitz della polizia nei ristoranti: scoperte irregolarità e violazioni

Controlli della polizia, in materia sanitaria e per la sicurezza sul lavoro, nelle attività commerciali di Formia. L’operazione è stata condotta dal personale del locale Commissariato con la collaborazione del dipartimento di prevenzione della Asl.

Il servizio ha riguardato nello specifico due esercizi commerciali nella zona del centro, nel quartiere Torre di Mola. I controlli, nell’ambito di un piano di interventi posto in essere a contrasto delle irregolarità amministrative, sono stati svolti in particolar modo nei confronti di attività di ristorazione per verificare il corretto utilizzo e la tenuta delle licenze, delle autorizzazioni amministrative, nonché il rispetto delle norme in materia sanitaria e la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

All’esito degli accertamenti, sono state riscontrate alcune irregolarità amministrative e violazioni in materia penale per le quali sono in corso approfondimenti e conseguenti provvedimenti nonché segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre durante i controlli sono stati identificati una decina di avventori, di cui diversi soggetti annoveranti precedenti di polizia.