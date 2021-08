Controlli anti-Covid 19 a Scauri: assembramento nell’esercizio commerciale, disposta la chiusura

Il servizio dei militari effettuato nella notte e volto proprio alla verifica del rispetto delle normative emanate in tema di emergenza epidemiologica da coronavirus

Un esercizio commerciale è stato chiuso a Scauri per non aver rispetto le norme per il contrasto alla diffusione del coronavirus. L’attività è finita nel mirino dei controlli effettuati dai carabinieri nella frazione di Mintunro.

Nella notte, infatti, i militari della locale Stazione hanno effettuato uno specifico servizio finalizzato proprio alla verifica del rispetto delle normative emanate in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno riscontrato un assembramento di avventori in violazione del previsto distanziamento sociale.

Per l’esercizio commerciale è stata così disposta la chiusura. Solo qualche giorno fa a Formia è stato chiuso per 5 giorni uno stabilimento balneare, proprio per il mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid 19.