Calciatore colpisce con uno schiaffo e un calcio in faccia un giocatore della squadra avversaria

Un Daspo sportivo è stato emesso dal questore di Latina nell'ambito delle attività finalizzate a contrastare il fenomeno delle violenze. Il provvedimento ha riguardato un 23enne residente a Napoli, che ora dovrà restare lontano da ogni tipo di manifestazione sportiva per un anno.

Il giovane, tesserato con una squadra pontina di categoria Eccellenza, il 23 dicembre scorso, in occasione di una partita di campionato che si teneva in un impianto sportivo pontino, durante un assembramento in campo scatenato da una decisione dell'arbitro contestata da una delle due squadre, aveva colpito con una manata sul volto un altro calciatore della formazione avversaria facendolo cadere a terra. Per questo gesto era stato immediatamente espulso dal campo, ma prima di uscire aveva aggredito ancora il calciatore che era ancora a terra sferrandogli un calcio sul viso. Alla vittima era stata diagnostica una frattura pluriframmaria con 30 giorni di prognosi. A carico del calciatore violento era scattata invece una denuncia in stato di libertà per il reato di lesioni gravi. Ora anche il Daspo.