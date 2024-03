Provoca un incidente e si scaglia contro i carabinieri

Denunciato in stato di libertà per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto di sosttoporsi all'accertamento tramite alcol test. La denuncia è scattata per un 48enne di Sezze, che nella notte tra 9 e il 10 marzo, ha avuto un incidente autonomo ed è finito con l'auto fuori strada.

Durante le fasi di identificazione da parte dei carabinieri, ha però dato in escandescenze rifiutando di sottoporsi al controllo con etilometro e cominciando a inveire, con offese e ingiurie, contro i militari dell'Arma. Per calmarlo è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a sedarlo per poterlo trasportare all'ospedale di Latina.