Detenuto di 26 anni trovato morto in cella: inchiesta della Procura

E’ stato aperto un fascicolo di indagini dalla Procura di Viterbo sulla morte di un giovane di 26 anni residente a Latina trovato senza vita nel cercare della città capoluogo. La tragedia nella mattinata di ieri, domenica 26 marzo, intorno alle 8 quando, come riporta ViterboToday, è stata fatta la drammatica scoperta all’interno di una cella a Mammagialla in cui il ragazzo stava scontava scontando una pena di 4 anni per rapina e incendio commessi nel 2021 a Borgo Grappa.

La vittima, Cosmin Tebuie, aveva origini rumene ma era residente nel capoluogo. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto nel sonno e sul corpo del giovane non sono stati trovati segni di violenza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 26enne nella serata di sabato avrebbe parlato al telefono con i familiari a cui avrebbe detto di stare bene; poi si è messo a letto, si è addormentato e non si è più svegliato.

La Procura di Viterbo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia; grazie all’esame potrebbero arrivare, infatti, risposte utili per chiarire le cause che hanno portato al decesso del giovane detenuto.