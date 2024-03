Rifiuti abbandonati tra vecchi edifici: scoperta una discarica abusiva

Una distesa di rifiuti di ogni genere: mobili, materassi, sacchi di plastica e sedie, vetro e alluminio e perfino libri. Tutto abbandonato tra vecchi edifici l'ex scuola del borgo di Olmobello, a Cisterna. E' quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale che, attraverso un'unità specializzata di polizia ambientale, sono riusciti a risalire ai responsabili.

Un'indagine che si è sviluppata nell'arco di circa due mesi, a partire dall'individuazione del sito da cui provenivano i rifiuti fino appunto all'individuazione del responsabile. L’uomo, residente a Latina, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti. Nei prossimi giorni saranno emanati i provvedimenti nei confronti del responsabile per ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se ci siano altre responsabilità o complicità.

La polizia locale di Cisterna ricorda che dal 10 ottobre 2023 l’abbandono di rifiuti è entrato a far parte del novero dei reati contravvenzionali disciplinati dal testo unico dell’Ambiente. Condotte queste, che in precedenza venivano punite con una sanzione amministrativa e che ora vengono invece perseguite in via penale.

La sanzione prevista attualmente è un’ammenda che può arrivare anche a 10.000 euro, a cui si aggiunge l’obbligo di rimozione dei rifiuti. Anche il produttore del rifiuto è sempre responsabile della corretta gestione: chi affida i rifiuti a soggetti non autorizzati incorre infatti negli stessi reati di chi poi materialmente li abbandona. L’invito della polizia locale è dunque a denunciare ogni episodio così da consentire di programmare controlli mirati.