Donna di Latina trovata senza vita a Firenze

Una donna originaria di Latina è stata trovata senza vita a Firenze. La tragedia risale alla mattina di domenica 4 dicembre nel capoluogo toscano dove si era trasferita la 40enne; secondo quanto emerso da un paio d'anni viveva in una tenda assieme al compagno senegalese sotto al ponte all’Indiano, nei pressi del pilone che interseca via Pistoiese.

Come riporta FirenzeToday, l’allarme è stato lanciato domenica mattina proprio dal compagno che, al risveglio, ha notato come la donna non desse più segni di vita. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul corpo della 40enne non è stato riscontrato nessun segno di violenza e il medico del 118 ha ritenuto verosimilmente che si sia trattato di una morte per cause naturali.

La donna, secondo quanto emerso, avrebbe sofferto di pregresse patologie, in particolare ai reni, per le quali nel tempo sarebbe stata ciclicamente in cura negli ospedali fiorentini e sottoposta a dialisi.