Sviene mentre la casa si allaga, donna soccorsa dai vigili del fuoco che entrano dal balcone

Momenti di paura sono stati vissuti nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio nella zona di via Bruxelles a Latina per una donna svenuta in casa mentre, in seguito a una copiosa perdita d’acqua, la casa si stava allagando.

L’allarme lanciato da alcuni vicini ha permesso di mettere in moto subito la macchina dei soccorsi con i vigili del fuoco prontamente intervenuti nel condominio “Colosseo”. Secondo una primissima ricostruzione la donna, che vive al settimo piano della palazzina, è caduta in terra perdendo i sensi mentre a causa di un tubo rotto e della conseguente perdita d’acqua il suo appartamento si stava allagando.

L’acqua che fuoriusciva dall’abitazione, e che nel frattempo stava invadendo anche l’androne, ha quindi messo in allerta i vicini che non riuscivano più neanche a sentire la signora. A questo punto hanno chiamato i vigili del fuoco che giunti in via Bruxelles sono entrati dal balcone aprendo poi la porta e dando modo così ai sanitari, nel frattempo sopraggiunti, di prestare le prime cure alla donna poi portata in ospedale.

Sul posto anche gli agenti della Squadra Volante.