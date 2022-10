Latina al fianco delle donne iraniane, la manifestazione in centro: “Un grido di protesta e solidarietà”

Anche Latina, sulla scia di quanto sta accadendo in diverse città di tutto il Paese e anche fuori, è scesa in piazza ieri pomeriggio per una manifestazione di solidarietà nei confronti delle donne e della popolazione tutta dell’Iran. Una manifestazione al grido di “Donna, Vita, Libertà” che ha visto la collaborazione di numerose associazioni del territorio (ActionAid Latina; Amnesty Giovani Latina; ANPI Latina - sezione Severino Spaccatrosi; Arcigay Latina – Seicomesei; Auser Latina; ARCI - sottoscala9; Centro Donna Lilith; Collettivo Primo Contatto; Emergency; Intercultura; ISUS APS; Magma; Movimento Federalista Europeo e Gioventù Federalista Europea - Latina, Noi - Latina Coraggiosa; Polvere di Fate; Refugees Welcome Italia - gruppo territoriale di Latina; Rete degli Studenti Medi; Solidarte; Tempi Moderni; Tre Mamme per Amiche; Unione Italiana Apolidi).

“Abbiamo sentito il bisogno, nel nostro piccolo, di sollevare un grido di protesta e solidarietà. Un grido che si unisce a quello delle tante persone che, in tutto il mondo, stanno denunciando la violenza e la brutalità della ‘Polizia Morale’ iraniana. Latina, città dei diritti, non è rimasta indifferente. Siamo qui oggi per dare risonanza ad un messaggio che, dietro la rabbia, nasconde anche la speranza delle donne di tutto il mondo. Questo messaggio è: Donna, Vita, Libertà” ha detto Valeria Campagna, cofondatrice di Noi – Latina Coraggiosa ed ex capogruppo di Latina Bene Comune, in seno al sit-in solidale.

“A circa un mese dall’arresto di Mahsa Amini, le azioni violente e disumane della ‘Polizia Morale’ non accennano a placarsi. Da quel giorno le donne hanno riempito le strade e le piazze in Iran e in tutto il mondo, in molte togliendosi l'hijab e tagliandosi ciocche di capelli in segno di protesta. Insieme a loro, il sostegno di giovani e uomini che continuano a manifestare al loro fianco e che hanno reso la protesta un’azione di denuncia collettiva. Latina non vuole restare indifferente -hanno spiegato le associazioni organizzatrici della manifestazione -: vogliamo esprimere sostegno e vicinanza. Cercare di amplificare, con la nostra protesta, il grido di libertà elevato dalle donne e dalla popolazione iraniana”.