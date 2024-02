Trovato con oltre mezzo etto di droga e arrestato. Sequestrate anche 121 dosi di crack

Trovato con un centinaio di dosi di crack, e un totale di oltre mezzo etto di droga, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il sevizio antidroga è stato condotto sul litorale dagli uomini della squadra investigativa del commissariato Anzio-Nettuno.

Agli arresti è finito un giovane di 25 anni che durante le perquisizioni è stato trovato in possesso di 121 dosi di crack del peso complessivo di circa 23,5 grammi, insieme anche a 9 dosi di cocaina del peso di circa 3,5 grammi e a un frammento di hashish del peso di 35 grammi. Nel corso degli accertamenti, poi, la polizia ha rinvenuto anche un bilancino di precisione e 45 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

Per il giovane sono così scattate le manette.