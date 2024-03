Quasi un etto di hashish in casa di due fratelli pusher

Due fratelli di 31 e 27 anni sono stati arrestati dai carabinieri perché gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga L’operazione è scattata nei giorni scorsi a Pomezia nell’ambito di quello che doveva essere un nomale servizio perlustrativo finalizzato alla repressione dei reati in materia degli stupefacenti e della criminalità diffusa.

E’ stato così che i militari dell'Aliquota Radiomobile mentre si trovavano a passare in via Santorre di Santa Rosa, hanno notato il 27enne a piedi; considerato che era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio poche settimane prima, i militari hanno così deciso di procedere a una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire, nascosto in un calzino, un involucro contenente 1,5 grammi di hashish.

I controlli sono stati poi estesi anche all’abitazione che il giovane condivide con il fratello e durante la perquisizione sono stati scoperti un panetto di hashish da 87 grammi, un ulteriore involucro contenente 0,60 grammi della stessa sostanza e la somma contante di 180 euro, ritenuta il provento dell'attività di spaccio.

Il 31enne, su disposizione della Procura di Velletri, è stato condotto presso la propria abitazione mentre il fratello presso le camere di sicurezza della Compagnia di Pomezia, entrambi in attesa del giudizio direttissimo presso le aule del Tribunale di Velletri, che ha convalidato l'arresto.