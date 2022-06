Dopo il fegato secondo rinvenimento in mare, l’ipotesi di un rene. Accertamenti in corso

Dopo quello che è sembrato essere un fegato, dalle acque del mare del lido di Latina è spuntato un altro organo, forse un rene. La scoperta è stata fatta questa mattina nella zona di Foce Verde a non molta distanza dal punto dove è stato fatto il primo rinvenimento.

Ma andiamo con ordine. Il primo allarme è scattato nel pomeriggio di ieri quando una bagnante ha notato qualcosa di strano mente stava facendo il bagno in mare, nei pressi di uno stabilimento. Subito è stata allertata la Capitaneria di Porto e, da un prima analisi, il materiale organico rinvenuto è sembrato essere un fegato. Subito sul posto i militari della Guardia Costiera del presidio estivo di Rio Martino hanno provveduto a recuperare e sequestrare l’organo allertando la Procura che sulla vicenda ha aperto un’inchiesta.

Un nuovo allarme è scattato questa mattina quando sempre nella zona di Foce Verde alcuni bagnanti hanno notato qualcosa di strano in acqua allertando nuovamente la Capitaneria di Porto. L’ipotesi è che l’organo rinvenuto oggi possa essere appunto un rene. Di nuovo questa mattina è stata eseguita la stessa procedura e ora per vederci chiaro verrà incaricato il medico legale di effettuare accertamenti ed esami sul materiale rinvenuto. Di fondamentale importanza è infatti chiarire la provenienza dei due organi che, come sottolineano dalla Capitaneria di Porto, non si esclude possano essere di origine animale e come possano essere finiti in mare. Si attendono dunque i risultati degli esami per cercare di fare luce sul mistero.