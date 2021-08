Controlli dei carabinieri nel fine settimana di Ferragosto: raffica di denunce nel sud pontino

Controlli serrati anche da parte dei carabinieri nel fine settimana di Ferragosto. I militari sono stati impegnati in appositi servizi sia nel territorio del sud pontino che ricade sotto la giurisdizione del Comando Compagnia di Formia, che nel territorio di Terracina.

I militari di Formia, che hanno operato con la collaborazione del Nucleo Cinofili di Roma Ponte-Galeria tra il 14 e il 15 agosto, hanno deferito in totale 8 persone per diversi reati che vanno dal possesso di droga alla guida in stato di ebbrezza causando anche incidenti. In un caso un 44enne di Gaeta è stato deferito per aver minacciato con un coltello un altra persona in seguito ad una discussione nata per motivi legati alla circolazione stradale. Sono sei, invece, le persone che sono state segnalate perché trovate in possesso di stupefacenti per uso personale. Nel corso dei posti di blocco sono stati controllati 91 veicoli e 178 persone; sono 8 le contravvenzioni elevate e 6 le perquisizioni personali effettuate.

Analoghi controlli sono stati effettuati sempre dai carabinieri della locale Aliquota Radiomobile anche a Terracina, con la collaborazione dei militari della Stazione di Sperlonga. L’attività nello specifico è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori nonché al controllo della circolazione stradale. Sono tre le persone denunciate di cui una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una per reiterazione della guida senza patente e una per furto aggravato. Nel corso dei posti di blocco, infine, sono stati controllati 486 veicoli e 769 persone; due le patenti e 3 le carte di circolazione che sono state ritirate; sono stati sequestrati infine 3 veicoli ed elevate 58 contravvenzioni.