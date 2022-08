Ferragosto, controlli sul litorale per il ponte festivo: raffica di denunce dei carabinieri

Sono stati rafforzati in vista del ponte festivo di Ferragosto i controlli da parte dei carabinieri volti a prevenire e contrastare i reati tipici di questo periodo. Su disposizione del Comando provinciale di Roma, i militari hanno intensificato i servizi anche sul litorale tra Anzio e Nettuno e a Pomezia.

Qui gli uomini della Compagnia di Anzio, insieme ai colleghi dell'8° Reggimento Lazio hanno denunciato sei persone tra cui una 21enne di origini romene che, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari, è stata sorpresa fuori la sua abitazione senza alcun motivo valido e senza alcuna autorizzazione; stesso provvedimento anche per un connazionale suo coetaneo che non si è fermato all'alt impostogli durante un posto di controllo: il giovane, a bordo della sua auto ha eluso il controllo con una manovra repentina, invadendo l'opposta corsia di marcia ma è stato fermato dopo un breve inseguimento senza alcuna conseguenza. I carabinieri hanno poi denunciato un 25enne di Anzio trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre nel corso dei numerosi posti di controllo alla circolazione stradale sono state deferite altre tre persone: un 59enne romano sorpreso alla guida della sua auto con la patente revocata (recidivo), un 30enne di originigeorgiane sorpreso alla guida di una vettura senza aver mai conseguito la patente (recidivo) e un 49enne del posto che nel corso degli accertamenti è risultato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore al consentito

A Torvajanica, infine, i militari della Compagnia di Pomezia hanno denunciato a piede libero un 25enne di origini romene, senza fissa dimora, che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, nel corso di un controllo, ha dapprima inveito verbalmente contro i militari proferendo frasi oltraggiose e minacce e, successivamente ha tentato di aggredirli fisicamente. Deferito anche un 33enne che, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.