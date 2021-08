Ferragosto sicuro, controlli ad Anzio e Nettuno: verifiche anche nelle attività commerciali

E’ stato un fine settimana di controlli quello di Ferragosto anche sul litorale di Anzio e Nettuno: un vigoroso spiegamento di forze è stato messo in campo dai carabinieri della locale Compagnia, unitamente ai colleghi del Nas e del Nil.

Oltre ai normali servizi di controllo del territorio, sono state ispezionate anche decine di attività commerciali: in una pizzeria, i militari hanno fatto scattare le sanzioni previste per alcune irregolarità emerse sulla tracciabilità degli alimenti, per le carenti condizioni igienico-sanitarie e sulla modalità di detenzione di 50 chili tra carne e pesce, conservati in maniera promiscua e senza tracciabilità. In un altro caso, il gestore di un pub è stato denunciato a piede libero per aver impiegato un lavoratore “in nero” che è risultato anche essere clandestino sul territorio nazionale. Oltre alla sanzione di 5.600 euro è stata disposta la sospensione dell’attività.