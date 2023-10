Due giorni di festa a Fondi con la Fiera di Sant’Onorato che porterà un grande numero di persone a passeggiare tra stand e bancarelle. Per questo il monito del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto alla cittadinanza è quello di prestare la massima attenzione a borse ed effetti personali.

D'accordo con i vertici delle forze dell’ordine infatti il primo cittadino invita a tenere alta l'attenzione nei momenti di folla e caos. “Gli agenti del locale comando di polizia municipale e le forze dell’ordine - ricorda Maschietto – pattuglieranno la fiera dalle prime ore del mattino alla mezzanotte. Tuttavia, nonostante i controlli, le fiere rappresentano sempre un’occasione ghiotta per eventuali malintenzionati. L’attenzione – conclude il sindaco – è la strategia più efficace per prevenire episodi spiacevoli. Naturalmente, affinché tutto si svolga in maniera ordinata e sicura, le forze dell’ordine effettueranno controlli sia in divisa che in borghese per l’intera durata della fiera”.

I banchi nella due giorni di festa saranno aperti al pubblico dalle 12 di lunedì 9 ottobre alla mezzanotte di martedì 10 ottobre. Nella sarai id oggi, con inizio alle ore 21:00, si terrà il concerto degli Zeta13, storica band fondana nata tra gli anni '60 e '70 che si esibirà in un vasto repertorio di grandi classici della musica leggera italiana degli ultimi 40 anni. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Fondi, gode del patrocinio del Comune di Fondi. Mentre nella giornata di martedì 10 ottobre oltre al tradizionale Mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato - Piazza Unità d’Italia, dalle 7.30 alle 10.30 ci sarà l’iniziativa “Sangue donato, ombrello regalato” al piano terra dell’ospedale San Giovanni di Dio – Avis Fondi.